Veles i vents. El món de la mar en Ausiàs March, de Robert Archer i Tono Fornes

Podríem qualificar aquest assaig com el qua ara diuen educació transversal o projecte interdisciplinari? Potser, però ha estat un bona lectura per començar l’any. Literatura, historia, lingüística, nàutica tot combinat amb l’excusa del famós poema d’Ausiàs March que va musicar tan meravellosament Raimon.

Veles e vents han mos desigs complir

faent camins dubtosos per la mar.

Mestre i ponent contra d’ells veig armar:

xaloc, llevant los deuen subvenir

ab llurs amics lo grec e lo migjorn,

fent humils precs al vent tramuntanal

que en son bufar los sia parcial

e que tots cinc complesquen mon retorn.

Bullirà·l mar com la cassola en forn,

mudant color e l’estat natural,

e mostrarà voler tota res mal

que sobre si atur un punt al jorn.

Grans e pocs peixs a recors correran

e cercaran amagatalls secrets;

fugint al mar on són nodrits e fets,

per gran remei en terra eixiran.

Los pelegrins tots ensems votaran

e prometran molts dons de cera fets;

la gran paor traurà al llum los secrets

que al confés descoberts no seran.

En lo perill no·m caureu de l’esment,

ans votaré al Déu qui·ns ha lligats

de no minvar mes fermes voluntats

e que tots temps me sereu de present.

Veles i vents compliran els desigs,

fent perillosos camins per la mar.

El Mestral i el Ponent veig contra ells;

Xaloc, Llevant, els volen ajudar

amb els amics, el Gregal i el Migjorn,

i preguen junts al vent de Tramuntana

que els afavoresca amb el seu buf,

i entre tots cinc facen bo el meu retorn.



Bullirà el mar com la cassola al forn,

mudant color i l’estat natural,

i mostrarà que odia tot allò

que s’ature sobre ell per un instant;

els peixos grans i els petits correran

i cercaran amagatalls secrets:

fugint del mar, on s’han criat i fet,

buscant remei a terra eixiran.



Els pelegrins alhora van fent precs,

tots oferint exvots de cera a cor;

la molta por traurà a llum els secrets

que ningú no declara al confessor.

En el perill no vos oblidaré,

ans faré vots al Déu que ens ha lligat

perquè no em minve mai la voluntat

i que en tot temps em sereu ben present.