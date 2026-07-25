Una i eterna, sobre el nacionalisme espanyol; de Ferran Garcia-Oliver
Publicat el 25 de juliol de 2026 per vicent montesinos
Res millor després del brot nacionalista de després de la recent final del mundial de futbol que ha guanyat l’equip de la RFEF que llegir aquest assaig sobre el nacionalisme espanyol i adonar-se què en aquesta dita que diu “Espanya és Espanya i els seus enèmics” nosaltres formem part dels segons.
Un bon resum del que trobàreu ho podreu trobar a l’article que es va publicar al diari La veu per part de Vicent Flor.
“Si se’m permet el plagi de Tolstoi, diria que totes les històries felices dels estats nació s’assemblen, cada història infeliç de les nacions sense estat ho és a la seua manera.”
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