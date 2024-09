Una història és una pedra llançada al riu, de Mònica Batet.

Aquesta novel·la és una interessant proposta de l’autora de El Pont d’Armentera en la que posa per escrits els recursos de la tradició oral per contar-nos una història ambientada en una ciutat dividida per una espècia de Gran Germà que ens recorda el Berlín del desgraciat mur que varen aixecar els dirigents de l’antiga RDA.

Els protagonistes no tenen nom propi i són designats per seu ofici o alguna característica : el folklorista, l’escoltadora de cançons, el revolucionari, ….. i tot a partir de la recerca sobre els orígens, variants i influències d’un conte sobre una Línia separadora que acabar fent-se real a la ciutat on viuen els protagonistes.