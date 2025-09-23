Una cançó de pluja, de Joan-Lluís Lluís.
Publicat el 23 de setembre de 2025 per vicent montesinos
En aquesta novel·la que segons l’autor és la més curta que ha escrit, però la que li ha costat més escriure (és difícil posar-se en la pell d’una orangutan i intentar ser coherent amb el relat des del seu punt de vista), la protagonista animal, una orangutan sembla més civilitzada que alguns dels humans que surten en ella. Almenys fins als darrers capítols, ja que quan l’0rangutan aconsegueix retornar al seu habitat d’on va ser segrestada per uns furtius la reacció d’alguns dels seus ex-companys no s’allunya molt del que fa l’extrema dreta i els racistes actualment.
