Un soviético en la Catedral, d’Eduardo Rodrigálvarez

Sembla que no són l’únic que a més de ser de l’Athletic gaudia amb el joc del Dinamo de Kiev i la selecció soviètica d’abans de la seva desparició, i a més opina que a aquesta selecció els atracament arbitrals els varen privar d’haver guanyat algun mundial.

Iribar, Zubi, Julen, Argote, Sarabia, Iaxin, Dassàiev, Blokhin, Belanov, Mijailichenko,…….

El llibre és del 2014 per tant no parla de la darrera copa guanyada per l’Athletic, però potser el millor títol dels darrers any 40 anys és el no haver baixat mai a segona divisió i competir en aquesta lliga o sempre s’afavoreix al mateix (els de blanc de la capital) i contra el poder econòmic d’altres equips.