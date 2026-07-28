Un país sense política, de Joan Fuster.
Publicat el 28 de juliol de 2026 per vicent montesinos
A la biblioteca de l’institut estava aquest recull d’articles i assajos sobre la política valenciana que l’autor de Sueca va publicar en 1976 i després reeditar en 1995. Bàsicament es podria resumir amb el seu famós aforisme:
«Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.»
Però hi ha molt més i potser a molts el caldria llegir-lo.
Publicat dins de educació, el meu país, política | Deixa un comentari