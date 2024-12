Un cor furtiu, de Xavier Pla.

Un gran llibre i una gran història que supera la ficció és aquesta recent biografia de l’escriptor de Palafrugell. Una biografia apassionant barrejada amb escrits propis de l’autor per donar-li més claredat. Et pot agradar més o menys Pla com a persona, però el que no es pot negar és la seua qualitat i el gran paper que va fer per recuperar i donar prestigi a una llengua en èpoques difícils. Dificultats, que ell i altres, potser de manera inconscient va ajudar a crear donant suport al cop d’Estat feixista, i per això crec normal que Ommiun Cultural i més en aquells inicis de la farsa aquesta de la Transició no li donés el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Xavier en mostra el Pla real i el Pla literari, el que ell volia mostrar a la resta del món, sobretot després de la decepció que va ser per ell i altres més el regim franquista. Potser per això, per perdonar-se aquests pecats, va voler donar aquesta imatge d’home de poble que va les coses sense voler? el punt culminant d’aquesta operació de neteja d’imatge és una entrevista a TVE uns anys abans de morir-se.

Molt recomanable, sobretot per al fans de Pla, dels quals em considere un, malgrat el seu posicionament polític molt diferent del meu.

Fins i tot la seua tomba a Llofriu vol donar aquesta imatge d’home senzill que ell volia mostrar i que llegint la seua biografia queda totalment desmentida.