Tres dies d’agost, de Josep Nualart Casulleras.

Tots els homes del president (aquest també podria ser un bon títol) o com la realitat supera la ficció i a qualsevol pel·lícula del millor Hitchcock! Un relat vibrant del retorn del president Puigdemont durant tres dies del passat mes d’agost. Un relat on es veu la categoria humana de moltes persones, tant per a bé, com per a mal. Sobretot l’indigne paper dels que diuen que són la policia del país. Un cos que havia guanyat un gran prestigi durant l’agost del 2017, que en el meu tracte personal o professional a Sant Feliu de Guíxols els tenia molt ben considerats, en uns dies han perdut tota credibilitat de cara als ciutadans del país.