Tres años de antaño. Genoveva Pons Rotger; diari d’una mestra republicana valenciana.

De com les petites històries individuals ajuden a entendre la barbaritat que va ser el franquisme i, a més des del nostre poble:

Genoveva era una jove mestra amb idees noves que va començar a treballar a Llíria en 1934 a les noves escoles (actuals escoles Sant Vicent) i que va ser denunciada pels falangistes en acabar la guerra (prèviament ja havia estat depurada de la feina). Com a conseqüència d’aquesta denuncia malintencionada es va passar vora tres anys de presó en presó fins ser alliberada. Però com no la deixaven viure en pau es va exiliar a Colòmbia on va publicar en una edició reduïda per distribuir en els coneguts el diari que va portar durant els dies de presidi. Aquest diari és el que s’ha reeditat per la Diputació de València (que sembla que vol fer poli bo respecte al galdós paper de l’actual Generalitat Valenciana) i que es completa amb un estudis previs que contextualitzen els fets narrats per Genoveva.

La presentació de llibre es va fer el passat 28 de març amb la presència de la neta de l’autora vinguda des de Colòmbia.