Tierra de murmullos, de Gerald Durrell
Tota una sorpresa aquest petit llibre que em vaig trobar a la biblioteca municipal de Llíria. El naturalista britànic Gerald Durrell ens proposa uns viatge per l’Argentina a la cerca d’espècies animals per al seu zoo de l’illa de Jersey, un zoo amb intencions molts diferents dels que hi havia a Europa per aquell temps. Des de Puerto Deseado i Peninsula Valdes i el seu clima fred fins al nord tropical de Jujuy ens narra les seues experiències observant, filmant, fotografiant o cercant les espècies animals de la zona i tot amb bones dosis d’humor que ajuden a fer més entretinguda la lectura.
Una anècdota amb els coatís al Jujuy m’ha fet recorda la meua visita a les cascades del Iguaçú al 1993 on aquests animals abundaven prou i semblaven formar part, malgrat les autoritats, de la visita turística a la zona.