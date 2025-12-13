Entre el Túria i el Ridaura

Tierra de murmullos, de Gerald Durrell

Publicat el 13 de desembre de 2025 per vicent montesinos

Tota una sorpresa aquest petit llibre que em vaig trobar a la biblioteca municipal de Llíria. El naturalista britànic Gerald Durrell ens proposa uns viatge per l’Argentina a la cerca d’espècies animals per al seu zoo de l’illa de Jersey, un zoo amb intencions molts diferents dels que hi havia a Europa per aquell temps. Des de Puerto Deseado i Peninsula Valdes  i el seu clima fred fins al nord tropical de Jujuy ens narra les seues experiències observant, filmant, fotografiant o cercant les espècies animals de la zona i tot amb bones dosis d’humor que ajuden a fer més entretinguda la lectura.

Una anècdota amb els coatís al Jujuy m’ha fet recorda la meua visita a les cascades del Iguaçú al 1993 on aquests animals abundaven prou i semblaven  formar part, malgrat les autoritats, de la visita turística a la zona.

 

