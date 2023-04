Terra de taifes, de Josep-David Garrido i Valls

David Garrido, col·laborador de la revista El temps, ens explica el que va passar a les nostres terres entre la desintegració del califat de Còrdova i la invasió dels almoràvits. Aquest califat es va desintegrar en regnes o taifes sobretot a la seua part frontera amb el regnes cristians i així al nostre territori apareixen les taifes de Lleida (integrada durant molt de temps a la de Saragossa), Tortosa, Albarrasí, Alpont, València, Dénia (amb les Illes Balears i Pitiüses , Múrcia (durant algun temps unida a la d’Almeria o Sevilla).

Ens explica el seu naixement i desintegració, així com les relacions entre elles i amb els regnes cristians que s’expandien des del nord, i com la seua desesperada cerca de l’ajuda del exercits almoràvits del nord d’Àfrica va ajudar a la seua desaparició. A més potser alguns descobriran ací la part fosca del cert personatge que el nacionalisme espanyol no para d’exaltar: el famós Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.

El petit problema és seguir el fil dels personatges amb aquesta noms tan llargs que es gastaven, potser un esquema més visual al final del llibre del desenvolupament de cada taifa amb una simplificació dels noms ajudaria en aquest seguiment.

Molt interessant i recomanable.