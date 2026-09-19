Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

Sortir a guanyar, de Pau Vidal.

Publicat el 19 de setembre de 2026 per vicent montesinos

Si estàs fart de canviar de llengua (fa temps que no ho faig) i vols alguns consells, aleshores mira’t aquest llibre i trobaràs alguna ajuda en ell i en els que recomana al final. Si ja no et creus això que  durant els darrers cinquanta anys t’han dit de que el vil·lingüísme és riquesa, doncs aquest llibre és l’apropiat. Potser en altres llocs, altres països més democràtics que el que ens toca patir o altres circumstàncies això és així ( o potser a nivell individual té solucio: bilingüisme passiu), però per a nosaltres els vil·lingüíme que ens han volgut vendre significa la substitució lingüística i la mort de la nostra llengua. I en aquesta temps on tot va tan depresa cal reaccionar ja!

 

Publicat dins de educació, el meu país, política | Deixa un comentari

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