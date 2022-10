Somnis d’estiu ran de mar, de S’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria.

Cap a l’any 2001 o 2002 vaig anar per primera vegada a Mallorca. Però enlloc de fer com fan la majoria vaig agafar el tren de Sóller, el de fusta, i a pujar muntanya. Com va ser un any molt plujós vàrem fer la meitat del que teníem, així que a més de fer senderisme vàrem fer visita turística sota la pluja a Valldemossa i el món de Chopin i George Sand.

Una de les rutes que poguérem fer va ser el camí de S’Arxiduc amb la pujada la pic de Es Teix. El camí porta aquest nom en homenatge a l’Arxiduc d’Àustria Lluís Salvador que va fer arreglar aquesta camí de muntanya per poder anar ell a cavall i gaudir de la serra de Tramuntana mallorquina. Arran de la seua estància a l’illa sembla que es var fer un illenc més i a més dels seus estudis científics va fer un recull de rondalles mallorquines en la nostra llengua i aquest llibre on recull les seus impressions en veure la costa de la serra i la natura que l’habita.

És un petit llibre que es llegeix ràpidament, però crec que haurien d’haver-lo adaptat ja a un català més normatiu i corregir moltes errades que he trobat. És normal que S’Arxiduc cometera errades quan va escriure el llibre ja que no era la seua llengua materna i en 1912 la llengua catalana encara no estava normativitzada com ara, i més a les illes. Potser l’editorial ha volgut mantenir l’essència de l’original i, si és així, no tinc res a dir. En cap contrari pensaria malament i en possibles intents secessionistes.