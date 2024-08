Sogorb (Alt Palància): turisme i cultura?

Sogorb (Segorbe en castellà) és la seu o co-seu del bisbat de Castelló-Sogorb, un bisbat desmembrat pels espanyols que volen fer-ho coincidir tot amb la seua visió provinciana del país. Va perdre parròquies aragoneses i altres de l’actual província de València, a més d’obligar-la a la co-capitalitat amb la ciutat de Castelló (capital provincial). A més la ciutat està molt vinculada al darrer rei de casals de Barcelona Martí l’humà i, sobretot, a la seua dona, la reina Maria de Luna. Té unes muralles que envolten la vila vella i un castell amb certa importància durant les guerres carlistes del segle XIX. A més està la fundació Max Aub i un entorn natural molt recomanable. Però ara, quan entres te n’adones que la política de promoció turística sembla que només pensa en l’entrada de bous i cavalls que es realitza al llarg dels carrers de la ciutat. Potser mentre es fa l’entrada no és maltracta cap animal. No necessiten tanques ni res per l’estil per conduir els animals, només amb els cavalls i la gent apartant-se, com si foren uns ramaders que porten el seu ramar (ho podeu veure a la televisió que ho retransmet en directe), però aquests animals són conduïts la plaça i a la tarda si que seran maltractats. No es pot promocionar la ciutat turísticament amb altres continguts interessants que també posseeix la ciutat? ha de ser amb el maltractament animal?