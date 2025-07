Sine querela, memòries (apòcrifes) de Joan Lluís Vives, de Francesc-X. Blay i Meseguer

Una adaptació literària de la vida del filosof valencià Joan Lluis Vives per acostar-la al gran públic molt ben documentada i on a més el lector podrà tenir una idea dels problemes que afectaren als europeu a la primera meitat del segle XVI, sobretot la Reforma religiosa començada per Luter i les seues conseqüències.

“L’estima dels pobles no s’arranca amb les armes o el temor; s’obté amb amor,lleialtat, diligència i preocupació per les coses públiques.”