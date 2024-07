Secrets, de Joan Torró.

Un home es perd pels fonaments del Micalet de la Seu de València i arriba a una estança desconeguda on troba quatre estàtues que representen a quatre dels principals escriptors del nostre país a l’Edat Mitjana: el trobador occità Peitieu, Ramon Llull, Ausiàs March i Joanot Martorell. Aquestes cobren vida i parlen amb ell, però quan apareix un vigilant de la Seu aquestes desapareixen i deixen consternat a l’home perdut. Aquest decideix escriure el que les estàtues li han contat i aquestes seran les quatre històries que formen aquest llibre.

A la primera ens conta com un cavaller occità, decideix escriure poesia per conquerir una dama, però no en llatí sinó en la seua llengua vulgar, la llengua d’oc que es parlava en aquella època Occitània i Provença. A la segona ens narra com l’erudit Ramon Llull vol construir una abadia a la serra de Valldemossa per a formar als futurs predicadors que hauran d’unificar i posar pau entre les tres grans religions monoteistes del moment: islam, judaisme i cristianisme. A la tercera ens relata els inicis com a poeta del cavaller Ausiàs March i la seua relació amb el rei Alfons el Magnànim, a més de la decisió de fugir dels patrons occitanistes i emprar a llengua del país, el català. La darrera ens fa una ficció sobre la gestació de la novel·la Tirant lo Blanch en un viatge que l’autor fa a Anglaterra per poder demanar al rei d’aquest país un favor personal. Acaba amb un epíleg on el narrador retorna a l’estança desconeguda de la Seu per veure si pot retrobar-se amb els esperits dels quatre autors i donar-los les gràcies per la inspiració.

Molt ben escrita i molt ben ambientada a cada època de l’Edat Mitjana on es desenvolupen els fets no oblida certs tocs d’humors al llarg de la narració, com aquest:

“Vos, de músic, en teniu poc, per això he buscat un joglar que engalane els poemes que em feu amb música. Es tracta de Ramonet, de Xàtiva diuen que és. Té bona fama de músic i canta amb veu molt melodiosa.”

(Referint-se a Ausiàs March)