S’accepten encàrrecs, de Sebastià Alzamora.
Publicat el 24 de setembre de 2025 per vicent montesinos
Aquest recull de deu contes que l’autor havia publicat en altres mitjans no és del millor que ha escrit l’autor de Llucmajor, però en ells encara es nota el seu estil i peculiar humor que abans podia llegir al diari Ara quan ens arribava a València tots els dies de la setmana. Potser el títol de S’accepten encàrrecs era una premonició o un avís del propi autor?
