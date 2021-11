Rom, senyor de la Calderona, d’Albert Dasí.

Potser mai serè imparcial a l’hora de jutjar aquesta petita narració que he trobat a la biblioteca de l’institut, i que és molt recomanable, sobretot per a la gent d’aquesta petita comarca en la que vivim. Un que ha recorregut caminant molts dels llocs on es desenvolupem les aventures de Rom i els dos cadells de llop que el seguixen mai pot ser neutral al que li estan contant., i en el meu cas, m’inspira per agafar el mapa de la serra, cercar el llocs i veure per on han passat els fets, i qui sap, programar una sortida resseguint el camí literari que ens planteja l’Albert.

En acabar m’ha recordat una mica la novel·la de Jack London, Ullal blanc, però ambientada a la nostra serra i amb les nostres costums i llegendes de fons, i la problemàtica social i ambiental que afecta a la nostra serra: abandonament rural de pobles, aldees i camps, incendis, caça no controlada,…