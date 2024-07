Ricard II, de William Shakespeare

De la biblioteca de l’institut vaig agafar per aquest estiu el primer dels drames històrics que formen l’Henriada o cicle dels Lancaster (Ricard II, les dues parts d’Enric IV i Enric V) del dramaturg anglès més famós. En aquesta ens narra els darrers anys de la caiguda del darrer rei de la dinastia Plantagenet (Ricard II) i la seua destitució per instaurar la dinastia dels Lancaster amb la figura del seu cosí Enric IV. A més ja ens va mostrant com es va planant la llavor del que més endavant donarà peu a la guerra de les dues roses, la rivalitat entre els York i els Lancaster que culminarà a l’obra Ricard III, supose que posterior a la tetralogia.

Aquesta edició és bilingüe, en castellà i anglès.