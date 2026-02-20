Retorn a Viena, de Hilde Spiel.
Exiliada a Londres, la periodista vienesa Hilde Spiel retorna a la seua ciutat natal al 1946 per a fer uns reportatges per a la revista londinenca per a la qual treballa. Allà es troba un ciutat desfeta després de 8 anys d’annexió al Tercer Reich i la guerra que vindria després. Aquesta destrucció, com diu En Joan-Daniel Bezsonoff al seu bloc podria il·lustrar-se amb qualsevol dels fotogrames de la pel·lícula El tercer home, de Carol Reed.
Hilde troba una Viena en reconstrucció, ocupada per les quatre nacions aliades i on hi ha optimistes que creuen en un futur millor i poder superar els 8 anys de nacionalsocialisme. Altres no ho son tant. Huit anys són molts anys per i han afectat massa a la societat austríaca ( que dirien del quasi 40 anys de feixisme franquista!). Hi ha gent que ha col·laborat, que ara intenta passar desapercebuda o fer-se voler pels nous amos. Allà ella es planteja aquest dilema, mentre observa la situació actual de la ciutat i els records d’abans de la guerra li venen al cap: retornar o no a Viena? deixar la seus vida a Anglaterra on té la família o retornar a la seua enyorada ciutat natal? Ho farà, però trigara en fer-ho.