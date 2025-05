Records contradictoris. Mazón dimissió. Vaga general 29 de maig,

El passat 4 d’octubre de 2024 varem assistir al concert que va fer el Cor de l’Eliana a l’auditori de Paiporta en homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés. A l’entrada varem comprar a l’associació cultura El Barranc de Paiporta unes samarretes de record. La meua dona va comprat la d’Estellés, jo la d’Ovidi. Un bonic record del gran concert que va fer aquell nit el Cor de l’Eliana.

El problema és que quasi un mes després l’auditori de Paiporta ja no existia i el que era un bonic record, ara ja no ho és tant per culpa dels ineptes que ens manen a al Generalitat de baix del Sénia.

Més que mai: Mazón dimissió!

I tots a la vaga el proper dia 29!