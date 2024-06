Raquel, d’Isabel Clara Simó.

Quan anava a la facultat tenia una companys de nom Raquel Simó i quina casualitat que era neboda de l’escriptora d’Alcoi. El darrer any de carrera va eixir la primera edició d’aquesta novel·la i la vaig comprar i li la vaig regalar. Jo no la vaig llegir mai, fins ara. Desconec si ella el va llegir, fa temps que varem perdre la contacte. Anys més tard, molts, l’he agafada de la biblioteca de l’institut i ara sí que he devora aquesta novel·la dietari on l’escriptora alcoiana ens conta la transició de l’adolescència a l’edat adulta d’una jove que està estudiant COU i a punt d’entrar a la universitat: els seus amic, pares i els diferents problemes amb que es troba durant aquest any on molts hem de prendre decisions que ens poden marcar el futur per a bé o per a mal.