Ramon Berenguer IV, de Josep-David Garrido i Valls

Quan la realitat supera la ficció cal llegir aquesta, i aquesta biografia de Comte Ramon Berenguer IV, que va unir el Regne d’Aragó al Comtat de Barcelona per posteriorment formar la Corona d’Aragó (no confondre amb el regne com alguns fan) és un clar exemple.

A més, també val per a desfer certs mites de la historiografia espanyola que ens varen intentar imposar quan érem xiquets a l’escola franquista o postfranquista, tant se val. I també val per no caure en l’errada d’analitzar el segles XII amb el paràmetres dels actuals estat-nació sorgits a l’era moderna.

Molt recomanable.