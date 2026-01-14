Qui salva una vida, de Núria Cadenes.
“Qui salva una vida salva el món sencer”, Mixnà 4,5
Això és el que sembla que han entès alguns dels protagonistes d’aquesta novel·la coral ambientada la Cerdanya durant els anys de l’ocupació alemanya de Catalunya nord. Gent dels dos costats d’aquesta frontera artificial i imposada que parteix en dos la comarca s’organitza per ajudar a gent que fuig de la barbàrie nazi fent front a la gent que ni ha entès gens aquest lema amb que comença el llibre. Moltes històries que semblen inconnexes però amb un nexe comú, el rector de Puigcerdà, basat en un personatge real que va ajudar a passar fugitius i va rebre la Legió d’Honor francesa en 1952, cosa que no crec que agradara massa a les autoritats feixistes espanyoles.
Un novel·la on es veu que fins no fa poc la frontera imposada no aturava les relacions de la gent d’ambdós costats i que el país és més gran del que ens volen fer veure des de Madrid o alguns des de Barcelona i València.