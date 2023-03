Que han fet al Mas del jutge?

Avui he pujat al jaciment del Castellar de Casinos. Des d’allà es pot veure la zona, ja en terme de Llíria, del Mas del jutge per on puja la rambla Castellarda per entrar més amunt a la comarca de La Serrania.

Fa anys es va cremar aquesta zona i pensava que havien fet campanyes de reforestació, algunes publicades per l’Ajuntament amb voluntaris. Em pregunte si el resultat d’aquestes campanyes és el que es veu al fotografia, ja que si és així no han valgut per a res i algú ha arrasat la muntanya per a plantar a saber que! Taronges i crear més excedents agrícoles?