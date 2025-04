Què collons fa Compromís a Madrid?

Si aquesta és la manera de fer oposició a Pedro Sánchez és aquesta anem apanyats! Un llibre sobre un tema que no afecta gens a les polítiques espanyoles respecte al nostre país! Ja li hagueren pogut recomana un dels teus dos darrers llibres, no?

O és que només l’han posat per dissimular i el critiquen un poquet, però no massa.

La resta de recomanacions a polítics, prou encertada.