Quaderns de retruny, de Rafa Arnal.

Fa aproximadament un mes vaig passar per Tavernes Blanques per xerrar un poc amb Rafa Arnal sobre el seu darrer llibre i aconseguir un altre llibre de fotografies antigues del poble de Tavernes del qual s’havia fet una exposició recentment. Rafa em va regalar un antic llibre seu de poesies, aquesta Quadern de retruny. Llegint-lo m’he trobat algunes coses curioses, com un poema que es diu Lletania del caps, del qual el grup Carraixet (Rafa és un dels fundadors) va fer una cançó al seu disc Guspires:

A més he trobat un poema on parla de certa anècdota referida a un familiar de la meua àvia paterna en poema dedicat al sexe:

Com hi havia

un sexe de sagristia,

confessionari, campanar,

i pica baptismal,

i un rector a la petita historia

que just al mig de processó

li deia a la feligresa

-“morena, que se t’apaga el ciri”

I prou d’humor com en aquest poema dels molt dedicats al seu pare:

-Pare, vostè creu que algun dia

podré menjar de la guitarra?

….

Home,

si l’omples de botifarres!

I moltes coses més que vos agradaran! segur!