Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa.
Publicat el 27 d'octubre de 2026 per vicent montesinos
Potser aquesta novel·la ens conta una història d’amor o potser és un crim al voltant d’una herència amb tot de personatges secundaris que van completant la trama d’aquesta, però el que si que crec que tinc clar és que aquesta història neix de la Mallorca que la turistificació promoguda pels polítics i empresaris locals (i no locals) ens està deixant. Una Mallorca que ja no té res a veure en aquell paradís turístic que podies visitar amb tranquil·litat i que s’ha convertit en un parc d’atraccions on tot s’hi val. O potser encara estem a temps d’evitar-ho?
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