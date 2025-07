Poesia de guerra, antologia catalana de principis del segle XX

NO PASSAREU!

No passareu! I si passeu,

serà damunt d’un clap de cendra;

les nostres vides les prendreu,

nostre esperit no l’heu de prendre.

Mes no serà! Per més que feu,

no passareu!

No passareu! I si passeu

quan tots haurem deixat de viure,

sabreu de sobres a quin preu

s’abat un poble digne i lliure.

Mes no serà! Per més que feu,

no passareu!

No passareu! I si passeu

decidirà un cop més la història

entre el saió que clava en creu

i el just que hi mor, de qui es la glòria.

Mes no serà! Per mes que feu,

no passareu!

A sang i a foc avançareu

de fortalesa en fortalesa,

però què hi fa, si queda en peu

quelcom més fort : nostra fermesa!

Per xo cantem: Per més que feu,

no passareu!

Apel·les Mestres

La Gran Guerra, la Guerra Civil, les trinxeres, els refugiats, patriotisme i antifeixisme, els bombardejos, les mares, Guernica, Madrid, Euskadi , Catalunya, el fets del 38 ,Terol, les brigades internacionals…….i molts temes més es troben en aquesta selecció de poemes sobre les guerres que varem patir entre 1914 i 1939, il·lustrats per Enric Cluselles