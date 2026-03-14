Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

Pobles clònics.

Publicat el 14 de març de 2026 per vicent montesinos

Abans els pobles tenien les sues festes locals i les seues tradicions. Que collons passa ara que només volen copiar al Cap i casal? Museu faller a Benaguasil, ofrenes de flors a Llíria que  mai s’havien fet, juntes centrals falleres (no copien precisament el millor de les falles!). Que no tenim les nostres pròpies festes i tradicions! hem de copiar a la capital? Ens quedarem sense personalitat a la comarca.

I ara per acabar-ho d’adobar: “Feria de Abril” a La  Pobla de Vallbona!

