Pluja a la mar, de Joan Torró.
A la biblioteca de l’institut vaig trobar aquest llibre de Joan Torró editat per la Universitat de València en la qual es novel·la la vida de mariner italià, Alessandro Malaspina, que va servir a l’armada espanyola de Carles III, el rei amb idees il·lustrades (tampoc tantes com volen fer veure els espanyols actuals) que es va trobar un país endarrerit respecte a les altres potències europees del segle XVIII. El llibre tracta sobretot de la seua expedició científica al llarg dels territoris de la corona i les seues idees il·lustrades que el van portar a la presó poc després de tornar de l viatge degut a la involució produïda al regnat de Carles IV i el seu ministre Godoy.
Sembla que els temps no canvien en aquest aspecte en aquest país. La corrupció encara és el model d’estat que funciona en aquest país i les paraules que Malaspina li dedica a Godoy cap al final de llibre s’han quedant en paper mullat després de més de dos-cents anys:
“-Heu acabat don Manuel? Penseu que amb vós s’acaba la història? Només sereu, al capdavall, un entrebanc perquè Espanya isca de les cavernes. Sou una espècie que tard o d’hora deixarà pas a persones instruïdes, cultes i lliures que duran aquesta nació al lloc que li pertoca. Sou un pinyol d’oliva a la sabata.”
Desgraciadament Malaspina no va estar gaire encertat i per exemple els resultats de la seua expedició varen estar perduts durant mots anys i de “Godoys” o semblants han aparegut molts en aquest país durant els segles posterior.