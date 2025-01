Pla sud, eixida d’emergència en cas de riuada, de Ricard Chulià

A principis de l’any passat vaig comprar el llibre de Ricard Chulià “País Valencià, eixida d’emergència, on defensa el que molts pensem, que els valencians i en general tots els Països Catalans som tractats com una colònia. Ja vaig recomanar el llibre en aquell moment i ara torne a recomanar un altre llibre del mateix autor, un llibre escrit després del desastre que han patit algunes comarques del meu país. Un desastre on es veu que les polítiques colonials que Madrid ens imposa (mani qui mani allà) l’únic que ens pot portar als valencians son desgràcies com aquesta. Es diu que varen haver-hi morts per no alertar a la població a temps, però si no patirem aquesta política d’espoliació colonial tampoc haguérem hagut tantes víctimes.

Fa una setmana vaig anar a la fira del llibre de Nadal de l’Ateneu de Bétera i vaig tenir el plaer de escoltar a l’autor presentant el dos llibre i parlant d’aquestes polítiques que patim els valencians juntament amb el director de Vilaweb, Vicent Partal, i altres cares conegudes. Una de les coses que varen dir és que Ricard havia escrit dos llibres, el primer, més teòric sobre la situació colonial que patim i ara, per desgràcia, ha escrit un exemple pràctic de a on ens aboca aquesta política. Potser els valencians hauríem de reaccionar d’una vegada davant aquesta situació? I en particular l’esquerra valenciana o moviments més valencianistes potser deixen ja de confiar en les esquerres espanyoles, que crec que ja han demostrat abastament que abans són espanyoles que d’esquerres?

Hi ha un capítol prou interessant (d’algun lloc ve el títol del llibre) on desmitifica aquest Pla Sud que ara diuen que ha salvat la capital, però que crec que s’ha demostrat que ha estat la perdició dels pobles de l’Horta Sud i de les pedanies d’aquest costat del ciutat.