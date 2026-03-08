Per què la nit?, de Joanjo Garcia.
Al poble de Lafuente, a l’interior de Califòrnia, s’obsessionen en saber la veritat sobre els fets de Dallas, l’atemptat contra el president Kennedy (ací hi ha sorpresa!) i no es creuen la versió oficial. Durant els anys seixanta i inicis del setanta van realitzant unes convencions per intentar esbrinar la veritat dels fets i analitzant les diferents teories conspiratives al voltant del tema. Però estan tant obsessionats en aquests fets que no se n’adonen que potser al poble la realitat supera la ficció.
Tot això ens ho va desgranant un adolescent que va creixent i fent-se madur durant aquells anys, que no acaba d’entendre algunes coses que li passen i que les acabarà descobrint al llarg de la narració on es conten els fets més importants de la història americana d’aquells anys: Vietnam, els Kennedy (amb sorpresa!), la família Manson, Martin Luther King, …i la música de l’època.