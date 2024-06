Passes per Palma, de Biel Mesquida.

Em temo molt que per poder viure tot el que conta Biel Mesquida sobre la seua estimada Ciutat m’hauré d’esperar a la jubilació i torna a Mallorca en hivern i entre setmana, ja que no crec que cap govern faça alguna cosa per solucionar el problema de la massificació turística que actualment pateix l’illa.

“La respiració de Palma és rítmica quan no l’ofeguen amb masses turístiques que com a epidèmies infeccioses sembla que ho volen devorar tot. Si vols guanyar els sabors de Palma cal estimar-la a poc a poc i mossegar les bocinades del seu alfabet de carrers, del laberint de barris, de la varietat d’establiments de tota casta.”