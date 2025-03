Papallones negres, de Priscilla Morris

Fa poc vaig llegir el llibre Adeu Martha d’Ingke Bordersen on es parlava de la destrucció de la biblioteca de Sarajevo per les tropes sèrbies durant el setge d’aquesta ciutat a la guerra de Bòsnia. Aquest també és un dels principals fets narrats en aquesta novel·la ambientada en aquesta setge on l’autora britànica de mare bosniana ens descriu aquest incendi i com durant un temps el cel de la ciutat es va emplenar de les restes cremades dels llibre que hi havia en aquesta monumental biblioteca, restes que anàvem volant pels carrers com si foren petites papallones negres i que queien al cap i els cabell de la gent. D’ací ve el títol d’aquesta novel·la on l’autora ens mostra amb tota cruesa les conseqüències d’aquest setge a la població de la ciutat, independentment de la nacionalitat dels assetjats. Un any en la vida d’una mare que ha envia al seu marit i la seua mare i es queda a la ciutat per estima a la feina, és pintora i amb la pèrdua de la biblioteca ella també perd es seu estudi on pinta els seus quadres, i a la seua ciutat natal, un any de penúries i patiment que acabarà amb el seu rescat per part del seu gendre anglès.

