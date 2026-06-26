Palpa la por, d’Albert Dasí.
L’altre dia recollint llibres de les aules de l’institut em vaig trobar la primera novel·la del mestre i escriptor de Bétera Albert Dasí i aquests dies l’he estat llegint. Fa poc ell va presentar a Benaguasil la nova novel·la de Carme Cardona Les síl·labes del teu nom i va parlar sobre novel·la negra, però crec recordar que va dir que no era molt aficionat. Doncs ara m’estranya aquesta afirmació després d’haver llegir aquesta narració sobre un crims al seu poble, Bétera, que tenen desbordada a la policia local i que necessiten l’ajuda d’un jove criminòleg del cap i casal, que també té els seus propis problemes.
M’ha fet gràcia que un capítol estiguera ambientat en Ca Montes, el bar de la família Partal-Montesinos i on té una sucosa discussió ideològica entre els assidus al bar.