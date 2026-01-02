Entre el Túria i el Ridaura

On van els diners de la Diputació de València? a les forces d’ocupació!

Publicat el 2 de gener de 2026 per vicent montesinos

Estos son los cuarteles de la Safor que mejorarán gracias a la diputación

Aquesta notícia ha aparegut a la versió digital del diari Levante-emv. Una raó més per eliminar els diputacions d’una puta vegada. La Diputació de València utilitza els diners del valencians per a reformar quarters de la Guàrdia Civil! Que no depenen del Ministeri de defensa? És indecent que amb del dèficit fiscal que pateix la Generalitat (escollida democràticament) ara la Diputació (escollida per amiguisme) es gaste els pocs diners que tenim en ajudar a les forces d’ocupació!

