O Ateneu, de Raul Pompeia
El ganxó Josep Domènec Ponsatí acaba de traduir al català aquesta novel·la de l’escriptor brasiler del segle XIX Raul Pompeia a Edicions de la ela geminada. Jo l’he pogut trobar en portuguès i ha estat una sorpresa trobar novel·les brasileres d’aquest segle, ja que quasi tot el conec és del segle XX. La novel·la descriu la vida d’un noi que ingressa en un internat de la capital per a estudiar i segons el seu pare per a espavilar-se i eixir fora de la seguretat del cau matern a casa. L’autor aprofita aquest microcosmos de l’internat per fer un retrat de la societat carioca i brasilera d’aquella època de decadència de la monarquia de Pere II, a més d’introduir altres temes problemàtics per aquella època, com és l’homosexualitat.
Per desgràcia l’autor va morir molt jove i no ens va deixar moltes obres.