Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

No a la macroplanta de Biometà a Llíria!

Publicat el 10 de gener de 2026 per vicent montesinos

 

 

Ja està altra vegada! altra vegada amb l’excusa del reciclatge ens volen posar la merda al nostre poble, i és aquestes macroplantes ho són tot menys recicladores! El reciclatge ha de ser de proximitat i a escala petita. Però és clar, algú es vol omplir les butxaques amb aquest tema i els ajuntament ho cauen enganyats o es deixen enganyar.

Després es queixaran que guanyen les dretes i no és així, les esquerres perden les eleccions per por a implantar el programa promès  o per errades com aquestes que fan que el seu electorat es quede a casa.

Evidentment tot aquest tema ha estat amagat a la població durant quasi cinc anys. La majoria de gent ens hem assabentat de tota aquesta moguda farà uns tres mesos.

Publicat dins de el meu país, política | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.