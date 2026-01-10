No a la macroplanta de Biometà a Llíria!
Publicat el 10 de gener de 2026 per vicent montesinos
Ja està altra vegada! altra vegada amb l’excusa del reciclatge ens volen posar la merda al nostre poble, i és aquestes macroplantes ho són tot menys recicladores! El reciclatge ha de ser de proximitat i a escala petita. Però és clar, algú es vol omplir les butxaques amb aquest tema i els ajuntament ho cauen enganyats o es deixen enganyar.
Després es queixaran que guanyen les dretes i no és així, les esquerres perden les eleccions per por a implantar el programa promès o per errades com aquestes que fan que el seu electorat es quede a casa.
Evidentment tot aquest tema ha estat amagat a la població durant quasi cinc anys. La majoria de gent ens hem assabentat de tota aquesta moguda farà uns tres mesos.
