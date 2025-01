Neutralitat davant la llei Rovira? Mai

Desmond Tutu va dir que en situacions d’injustícia no és pot ser neutral, que si ho eres t’estan posant al costat de l’opressor. Davant la falsa llei de “llibertat educativa” i enfront de la situació del valencià enfront del castellà a la societat actual no podem ser neutrals. Però sembla que això és el que volen. Volen que els equips directius siguin neutrals, que no es mullen (potser alguns ja han rebut amenaces), que no demanen el vot favorable a la nostra llengua. Però si no ho fem nosaltres, qui ho farà? potser els instituts i les escoles siga un dels darrers llocs on poden defensar la nostra maltractada llengua i, no ho farem? Jo tin clar que sí que ho faré i que si s’aprova aquesta llei tin clar que l desobeiré, com deia Thomas Jefersson. I potser ja haurien de començar a desobeir i defensar la nostra llengua que amb la neutralitat no ho podrem fer.

No sé com acabarem amb aquests ineptes i mal gent que ens governa actualment en aquesta sucursal del govern de Madrid en que han convertit la Generalitat uns i altres, però tinc clar que o fem el que deia Joan Fuster o ho tenim clar:

I on estan alguns ajuntament governats per les esquerres? com és que no convoquen els Consells Escolar Municipals per deixar constància del rebuig a aquesta llei per eliminar el valencià?