Neandertal, de Roudier

Redescobrint el còmic gràcies a la biblioteca de l’institut. En aquest cas una història ambientada a la prehistòria i protagonitzada per vàries tribus Neandertals. Potser ser és un poc estrany veure als neandertals parlant un llenguatge modern, però com diu l’autor al final és una llicència literària per donar agilitat a la narració, que tampoc va molt desencaminada si es recorden els darrers descobriments científics sobre aquesta espècie humana que es va extingir. En aquest tema, potser algú pot recordar la pel·lícula de Jean-Jacques Annaud “A la recerca del foc” on els homes prehistòrics que la protagonitzaven no tenien un llenguatge definit i tota la pel·lícula era amb aquests llenguatge a base de grunys o sorolls. Però el cinema i el còmic són llenguatges diferents i el que es pot fer un un, potser no és pot fer amb l’altre.