Mort i pam, antologia poètica de Vicent Andrés Estellés.
Publicat el 21 de juliol de 2026 per vicent montesinos
Aquest recull de poemes que vaig trobar a la biblioteca de l’institut fet per la seua filla intenta fer una biografia del poeta a travès d’una selecció del seus versos i per això aquesta consta de seixanta-huit poemes triats un per cada anys que va viure el poeta de Burjassot.
Evidentment estan els mes coneguts, molts d’aquesta musicats durant els darrers anys per diferents cantants del nostre país o utilitzats per a introduir altres cançons:
He respectat en tu totes les dones;
he estimat, en tu, tota la vida;
intensament, t’he besat un turmell.
He volgut ser com un amant antic.
Al llit, revolt, jeies nua, escampada:
en un turmell t’he besat l’existència,
amor, dolor i plaer i treballs.
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