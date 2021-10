Mirador de la pedrera de Portaceli.

Després de quasi dos anys de parada obligada per les circumstàncies l’Ateneu de Bétera reprèn les caminades per la Calderona amb una ruta fàcil, una ruta circular que començava a l’hospital Dr Moliner en Portaceli que ens ha portat fins al mirador de la pedrera passant per on estava el Pi de la Bassa, actualment mort després de 197 anys de vida. La ruta no té gaire desnivell i no és molt llarga, per tant es pot qualificar de familiar. Una vegada hem arribat al mirador hem esmorzat amb unes bones vistes de la Cartoixa de Portaceli. També es pot veure la pedrera d’on es varen treure les pedres per la seua construcció, alguns del pobles del Camp de Túria, els cim de Rebalsadors i el mar que toca la ciutat de València. Des d’ací la tornada ja ha estat molt fàcil, sempre de baixada fins a l’hospital, que tristament va ser camp de concentració en acabar la guerra civil.