Miracle a Llucmajor, de Sebastià Alzamora.
Publicat el 3 d'abril de 2026 per vicent montesinos
A la darrera fira del llibre vell i d’ocasió de València em vaig trobar aquesta novel·la de l’escriptor de Llucmajor. Aprofitant personatges reals del seu poble i altres ficticis l’autor ens exposa unes històries d’amor i somnis ambientades Llucmajor als anys vint del segle passat. Un inventor que té el somni de volar, somni furtat pels polítics i militars espanyols d’aquell temps, però que ni ells ni els seu malcarat veí li podran furtar el somni de l’amor. Ni a ell ni al seu malparlat amic.
