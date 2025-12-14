Més discriminacions lingüístiques: un no parar!
El govern valencià ens envià ahir l’alerta al dispositiu mòbil i com era d’esperar en ells ho han enviat només en castellà i sembla que alguns en anglès. És que els valencians no tenim dret a ser informats en la nostra llengua? Després ho denuncies i t’ixen els “progres” exigint-te que faces un esforç i no sigues talibà! qui és el talibà? Ja portem dues alertes enviades en aquests idiomes en un anys, després de la pifiada del 29-O. Ja hi ha prou, ja han tingut temps d’estudiar i saber fer alertes en la nostra llengua, no? O no tenen ganes?
Ahir vaig anar al cinema de la Unió Musical de Llíria a veure la pel·lícula La invasió dels bàrbars (molt recomanable i un bon producte fet a València), però com sempre als valencians ens tracten d’imbècils, estúpids o analfabets. Cal subtitular en castellà els trossos parlats en la nostra llengua? es pensen que els valencians som tan estúpids que no entenen la nostra llengua i ens calen subtítols en foraster? Som l’únic país del món on passa això? el normal no seria al revès, subtitular els trossos en alemany o castellà?
Diumenge passat a València ciutat, al centre històric, anem a un Creperia que té delegacions a Girona, Cotlliure i Manresa, a més de la de València. Jo era molt assidu a la de Girona i tret de la de Manresa he anat a les altres tres. Ara, a Girona i Cotlliure tenen la carta en català i a València no. Com s’entén això si és la mateixa cadena? sort que almenys les cambreres si que l’entenien.
Darrerament al facebook molts ajuntaments valencians estan publicant els post en dos idiomes o la conselleria d’educació vol que els centres també ho envien tot en bilingüe. Ja estan els “progres” amb el políticament correctes i fent el joc als feixistes! Quina és la llengua discriminada? en situació d’igualtat ho podria entendre, però amb la situació actual del valencià no ho puc entendre i em negue a seguir aquest joc nefast per a la nostra llengua. Ho podem comparar amb la discriminació de les dones amb molts àmbits on s’han de posar quotes. Si es posen és per una raó de discriminació i si aquesta acaba resolent-se, supose que es traurien aquestes quotes. Doncs del mateix, pocs “progres” qüestionen aquestes quotes de participació femenina, però sembla que la discriminació del valencià no és importa o no és “progre. El darrer exemple: l’ajuntament socialista de Riba-roja de Túria anuncia un la Trobada de música valenciana Tio Canya en homenatge a Vicent Torrent en bilingüe! No veuen l’absurd d’aquesta procedir?