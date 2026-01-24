Entre el Túria i el Ridaura

Menjarem palmeres!

Publicat el 24 de gener de 2026 per vicent montesinos

El dissabte passat varem fer una passejada per la Vallbona, la plana que queda entre els pobles de La Pobla de Vallbona, Benaguasil i Riba-roja de Túria visitant antic masos i masets. Majorment aquesta vall es rega amb aigua del riu Túria a traves d’uns quantes séquies o rolls. El primer que vaig observar en arribar al Mas Nou era que dels cultius tradicionals d’hortalisses per menjar, normalment creïlles, cebes o carxofes s’ha passat al monocultiu de la palmera que supose que serà per a ornamentació en jardins i altres llocs semblants. Malament anem si als llauradors els ix més rendible aquest cultiu que no el de fer menjar per la població! I després aquest el porten de l’altre costat del mar! No anem bé.

A més el dia anterior feren a la Casa gran la presentació del llibre Antigues Masies del Camp de Túria on es fa un estudi d’aquestes. Però qualsevol bon observador o coneixedor sap en quin estat estan moltes d’aquestes masies. Quina diferència del que veus quan vas per l’Empordà! on moltes estan reformades i continuen en ús, tant agrícola com turístic (o altres)!

