Menjarem palmeres!
El dissabte passat varem fer una passejada per la Vallbona, la plana que queda entre els pobles de La Pobla de Vallbona, Benaguasil i Riba-roja de Túria visitant antic masos i masets. Majorment aquesta vall es rega amb aigua del riu Túria a traves d’uns quantes séquies o rolls. El primer que vaig observar en arribar al Mas Nou era que dels cultius tradicionals d’hortalisses per menjar, normalment creïlles, cebes o carxofes s’ha passat al monocultiu de la palmera que supose que serà per a ornamentació en jardins i altres llocs semblants. Malament anem si als llauradors els ix més rendible aquest cultiu que no el de fer menjar per la població! I després aquest el porten de l’altre costat del mar! No anem bé.
A més el dia anterior feren a la Casa gran la presentació del llibre Antigues Masies del Camp de Túria on es fa un estudi d’aquestes. Però qualsevol bon observador o coneixedor sap en quin estat estan moltes d’aquestes masies. Quina diferència del que veus quan vas per l’Empordà! on moltes estan reformades i continuen en ús, tant agrícola com turístic (o altres)!