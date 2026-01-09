Memòria del fang, de Ricard Chulià, Pau Alabajos i Rose Hurtado: tres apunts.
Ara vindran els polítics a fer-se la fot. Però aquesta reconstrucció, aquesta emergència i aquesta reconstrucció, no la podem deixar en mans de les mateixes persones que ens han deixat tirades i abandonades quan ens estàvem ofegant.”
“Fa unes setmanes vaig llegir un tuit en què es deia que, si un alumne podia endevinar la ideologia del professor, aquest no era un bon docent. És exactament el contrari. De fet, tots podem deduir de quina era la ideologia de la persona que feia aquesta afirmació i, efectivament, tots l’hem encertada. No hi ha ideologia més bruta que la d’aquells que consideren que la ideologia és, en sí mateixa, un concepte brut. Precisament, els conseller José Antonio Primo de Rovira no passa dia sense dir que vol treure la ideologia de les aules, i tots sabem també perfectament que vol dir això.”
“Uns amics nostre acullen cada estiu un xiquet sahrauí. Aquest estiu va tornar a vindre a Benetússer. Un dia, mentre estàvem sopant, anàvem explicant-li les fotos dels dies de després de la DANA. El xiquet, quan va veure les fotos, es va quedar mirant-nos i ens va dir “clar, és que ací no teniu terra i la terra xucla l’aigua”. Ens vàrem quedar tots callats, mirant el xiquet. El que els polítics no entenien ho tenia claríssim un xiquet sahrauí d’onze anys.”