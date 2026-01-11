Memòria del fang, de Ricard Chulià, Pau Alabajos i Rose Hurtado: tres apunts III
Publicat el 11 de gener de 2026 per vicent montesinos
“La DANA ens ha demostrat que Hollywood menteix quan ens fa creure que l’única resposta a l’emergència és el campi qui puga.”
Sílvia Cortés (Suport mutu)
“I és que els espanyols que governen aquests territoris mai faran el que un estat hauria de fer en aquestes circumstàncies -ni tampoc en circumstàncies normals, d’altra banda-, i, com que això, per a nosaltres , era i és obvi, que Mazón era un desastre i que el govern espanyol perdria més energia discutint amb el PP que donant-hi una resposta, ens vam decidir a actuar pel nostre compte, en la mesura que poguéssim.”
Jordi Graupera, voluntari.
“Vaig ajudar a al zona de la DANA més dies com a voluntari que com a treballador.”
“Era més rendible anar com a voluntaris que seguir el caos que hi havia institucionalment.”
“Per això crec que l’única solució per a resoldre aquestes disfuncions és la creació d’un cos únic de bombers per a tot els País Valencià” (el mal que fan les diputacions!)
Edu Mejías, bomber i voluntari.
