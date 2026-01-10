Memòria del fang, de Ricard Chulià, Pau Alabajos i Rose Hurtado: tres apunts II
10 de gener de 2026
“Cal dir-ho amb claredat: cap escola ha tornat a obrir gràcies a l’ajuda de l’administració. A nosaltres -ni a ningú- no ens ha ajudat la conselleria per a res. A la pública, tampoc………………..L’única vegada que vingueren era per fiscalitzar, no per ajudar”
Albert Dasí, escola La Gavina de Picanya.
“Una part de la memòria musical valenciana se n’ha anat amb l’aigua i el fang”
Xavier Richart i Cristina Martí.
“Els valencians som invisibles.”
“El que em preocupa és el paper de Compromís. Els altres ja sabem el que son i no n’esperem res. Són partits d’àmbit espanyol i es deuen als seus amos de les seues centrals, a Madrid. Però Compromís se suposa que és un partit valencià. I hauria de plantar-se i pegar un colp a la taula. Si no ara, quan? Sabem, a més, que Carlos Mazón i el els seu govern és culpable. I hem vist totes les manifestacions. Això cal denunciar-ho, òbviament. Però també cal anar més enllà. I trobe que Compromís no està fent el paper que hauria de fer, com a força política que es reclama valencianista. Hi han hagut una tragèdia extraordinària, dones ens tocaria reivindicar solucions extraordinàries. Com és que Compromís ha aprovat tots els pressupostos espanyols del PSOE que continuen marginant-nos, com a valencians? Em trobe molt decebut, en aquest sentit”
Ferran Torrent, escriptor.
