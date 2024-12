Mecanoscrit del segon origen, de Martín Pardo i Manuel de Pedrolo.

Quan era jove a TV3 feien un sèrie que es deia Mecanoscrit del segon origen, però per desgràcia en aquella època era quan encara no es podia veure tv3 al País Valencià o es veia només en alguns llocs molts concrets i no la vaig poder seguir. Encara continue sense haver-la vist, ni la sèrie ni la nova pel·lícula que es va fer fa poc, que evidentment al cinemes valencians de poble ni se l’ha vist ni se la veurà. Però la novel·la en que estava basada si que la vaig devorar quan vaig poder durant els meus anys de facultat i em va encantar, així com altres llibres del mateix autor.

Ara, amb l’excusa del cinquanta aniversari de la publicació de la novel·la s’ha fet una versió en còmic que si que ha pogut aconseguir, malgrat la DANA i els seus estralls als magatzems de les distribuïdores, i he tornat a gaudir de les aventures d’Alba i Dídac.